Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 8 августа ночью и утром местами ждет туман.

При этом 10 августа в большинстве районов синоптики ожидают третий класс пожароопасности.

Рекомендации для населения

МЧС рекомендует с учетом сложившейся метеорологической обстановки воздержаться от походов в лес и выхода на водные объекты.

Основные правила для безопасной езды в тумане

Основной залог безопасной езды в тумне — значительное снижение скоростного режима. Скорость машины должна быть меньше половины показателя расстояния видимости (если видимость не более 20 метров, то скорость не должна быть более 10 км/ч).

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается.

Автомобилистам следует воздержаться от обгонов, перестроений, опережений. Дистанцию от впереди идущих машин нужно держать ощутимо больше, чем в обычных условиях.

Напоминаем:

— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»;

— в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия: 8 (812) 579-99-99.