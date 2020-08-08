Видео: в Петербурге выбежавший на проезжую часть котенок ограничил движение

Сегодня утром, 8 августа, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» один из автомобилистов сообщил о котенке, внезапно выбежавшем на проезжую часть Каменноостровского моста.

Мужчина резко остановился, как только увидел животное, однако после этого в него, предположительно, сзади въехал другой автомобиль. Котенок после случившегося внезапно пропал, однако другой очевидец в комментариях рассказал о его дальнейшей судьбе.