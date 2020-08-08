В Толмачево заработал компостный цех для выращивания шампиньонов

Сегодня, 8 августа, в ходе рабочей поездки в Лужский район Александр Дрозденко осмотрел новый компостный цех для производства шампиньонов в Толмачево.

Тепличный комплекс для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов принадлежит ЗАО «Выборжец». По словам губернатора, урожайность грибов зависит от того, как все подготовят на этом предприятии, передает Online47.