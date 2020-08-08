Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в воскресенье, 9 августа, будет ждать переменная облачность.

Тем не менее, преимущественно на востоке синоптики обещают небольшие кратковременные дожди, ночью и утром в регионе прогнозируется в отдельных районах туман.

Ветер западный, северо-западный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с, на востоке в течение суток ветер переменный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем от +21 до +26 градусов, на западе местами до +29 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.