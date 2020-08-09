В Петербурге женщина принесла знакомому тело девочки в пакете

Вчера днем, 8 августа, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о трупе новорожденного ребенка в квартире дома № 30 по Стародеревенской улице в Петербурге.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что в однокомнатной квартире, хозяином которой является мужчина 1981 года рождения, в коридоре в полиэтиленовом пакете лежит тело новорожденной девочки, сообщает 78.ru.

По словам мужчины, утром к нему пришла знакомая с указанным пакетом — женщина предупредила, что в нем находится мертвый ребенок. Однако рассказывать об обстоятельствах случившегося она не стала.

Оказалось, что 27-летняя женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё послеродовое кровотечение. Труп ребёнка направили в морг для установления причины смерти.