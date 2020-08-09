Чамалалы названы самым малочисленным народом России

Согласно данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживают более 190 народов и 47 из них относятся к малочисленным.

Однако самым малочисленным народом считаются чамалалы, проживающие в Дагестане и Чечне. На 2010 год их насчитывалось всего 24 человека, передает РИА Новости со ссылкой на медиаофис Всероссийской переписи населения.

«Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3889 человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие данные показала Посемейная перепись населения Дагестана 1886 года. В начале XX века уже первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 году их насчитали более четырех тысяч человек», — рассказали в медиаофисе.

Отмечается, что в Ленинградской области также есть редкие народности — 1380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь.