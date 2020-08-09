Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в понедельник, 10 августа, ждет облачная с прояснениями погода.

При этом синоптики обещают ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. При этом в первой половине ночи и во второй половине дня местами, преимущественно на востоке региона синоптики ждут грозы.

Ветер ночью будет северо-западный 2-7 м/с, днем северо-западный, северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днем от +19 до +24 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем повышаться.