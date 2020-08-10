В Колпино грузовой автомобиль переехал пятилетнюю девочку на переходе – видео

Девочка получила тяжёлые травмы в результате ДТП.

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По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, дорожное происшествие случилось днём 9 августа по улице Братьев Радченко в Колпино. Пятилетняя девочка с женщиной переходила регулируемый пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, когда ее сбил и переехал водитель грузового автомобиля.

В результате ДТП женщина получила травмы средней степени тяжести, а ребёнок тяжёлые. По кадрам видно, что девочку увозит в больницу неравнодушный водитель.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.