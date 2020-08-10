Следствие считает, что 38-летний мужчина вчера ночью бросил в квартиру дома на первом этаже в Ополье две бутылки с воспламеняющейся жидкостью и зажженными фитилями.

В результате огонь перекинулся на шторы и деревянную раму. Хозяева — 55-летня женщина и ее 27-летний сын — вызвали пожарных, в результате обошлось без пострадавших. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемого задержали на двое суток до избрания меры пресечения.

По версии правоохранителей, мужчина пытался убить знакомого из-за денежного долга, который числился за жертвой.