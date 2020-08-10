Александр Дрозденко расскажет о новых точках туристского притяжения Ленобласти

Уже завтра, 11 августа, в 17.30 в эфире «Прямой линии гостеприимства» губернатор Ленобласти расскажет о лучших курортах региона

Вместе с губернатором участие в «Прямой линии гостеприимства» примут представители информационно-туристского центра Ленобласти и туристических компаний. Присоединиться к эфиру и узнать, где в Ленобласти найти альтернативу лучшим курортам мира, чтобы искупаться в лазурной воде, увидеть водопад или побродить по пустыне, не дожидаясь открытия границ, можно по ссылке.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Выборгский проект туристического рекреационного кластера «Варяжское море», который предполагает организацию сети пеших, вело и водных туристических маршрутов вышел в финал Всероссийского конкурса.

Также Выборгский Музей-заповедник «Парк Монрепо» в 2019 году получил II место в номинации «Лучшее событие культурно-музыкальной направленности» в областном конкурсе «Калейдоскоп путешествий» и гран-при областного конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области».