Александр Дрозденко расскажет о новых точках туристского притяжения Ленобласти

Уже завтра, 11 августа, в 17.30 в эфире «Прямой линии гостеприимства» губернатор Ленобласти расскажет о лучших курортах региона
Вместе с губернатором участие в «Прямой линии гостеприимства» примут представители информационно-туристского центра Ленобласти и туристических компаний. Присоединиться к эфиру и узнать, где в Ленобласти найти альтернативу лучшим курортам мира, чтобы искупаться в лазурной воде, увидеть водопад или побродить по пустыне, не дожидаясь открытия границ, можно по ссылке.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Выборгский проект туристического рекреационного кластера «Варяжское море», который предполагает организацию сети пеших, вело и водных туристических маршрутов вышел в финал Всероссийского конкурса.
Также Выборгский Музей-заповедник «Парк Монрепо» в 2019 году получил II место в номинации «Лучшее событие культурно-музыкальной направленности» в областном конкурсе «Калейдоскоп путешествий» и гран-при областного конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области».