Сегодня, 10 августа, в 11:40 в специальные службы поступило сообщение о пожаре на проспекте Ленина в Волгограде. Прибывшие на место пожарные увидели, что загорелась цистерна с газом.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, сразу был объявлен второй номер сложности. Отмечается, что группировка спасателей будет увеличена, дальнейшая информация уточняется.

По словам очевидцев, инцидент произошел на автозаправке в районе хлебозавода №5.

В областном управлении Минздрава уточнили, что при возгорании цистерны пострадали четыре человека. По данным Telegram-канала Baza, при взрыве цистерны пострадали восемь человек. От взрыва и последующего пожара загорелось здание рядом.