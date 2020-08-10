На развязке КАД с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения

На остальных полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 25 августа на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Мурманским шоссе будут перекрыты для движения транспорта третья и четвертая полосы, на оставшихся вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На время ремонта будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и световые сигнализации. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.