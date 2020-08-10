Под Киришами иномарка сбила подростка на велосипеде 

В результате ДТП в Киришском районе Ленобласти подросток получил травмы средней тяжести.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, днем 10 августа на трассе “Зуево — Новая Ладога” Renault Duster под управлением 48-летней женщины наехал на 14-летнего мальчика. Подросток в это время пересекал проезжую часть.

В результате аварии пострадавший получил травмы средней тяжести.

Ранее мы сообщали, что сегодня на трассе «Сортавала» фура на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбила девочку-подростка на велосипеде.