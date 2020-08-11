Специалист рассказал, как защитить от мошенников деньги при оплате покупки в интернете  

Глава отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов подчеркнул, что Интернет – единственное место, где опасно пользоваться банковскими картами.

Главная опасность – сайты-двойники популярных торговых площадок. Они выглядят идентично оригиналам. Однако данные, которые вводит на них пользователь, используются для похищения денег со счетов.

Идентификация мошенников – непростая задача даже для IT-специалиста. Сизов рекомендовал завести отдельную карту для оплаты покупок в интернете. На ней не следует держать много денег. Тогда мошенники не смогут украсть все.