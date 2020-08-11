Фото: три легковушки столкнулись в Гатчинском районе, погиб один человек

Сегодня утром, 11 августа, на 72 километре трассы «Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь» (Киевское шоссе) в Гатчинском районе произошла авария.

По предварительным данным, столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 1996 года рождения, Suzuki Liana под управлением мужчины 1997 года рождения и Hyundai Solaris, которым управлял мужчина 1955 года рождения.

Водитель первого автомобиля получил тяжелые травмы, второго — скончался в машине скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Судя по кадрам, один из автомобилей съехал в кювет, а второй перевернулся на крышу, при этом марки этих легковушек неизвестны.

Фото: группа «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте»