Бумага из Светогорска признана лучшей в России

Компания International Paper признана лучшей в конкурсе «Сделано в России» 2019 года. Высокую оценку получила офисная бумага SvetoCopy, которая производится на заводе в Светогорске Выборгского района.
Бренд SvetoCopy появился на рынке в 1996 году и стал первой офисной бумагой, которая производится в России, а не импортируется из-за границы. Бренд отмечен рядом наград и неоднократно становился лауреатом таких конкурсов, как «100 лучших Товаров России». Сегодня товар экспортируется в 33 страны.
Предприятия компании расположены в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Северной Африке и России. Она также занимается выпуском упаковку, целлюлозу для подгузников, салфеток и предметов личной гигиены. Головной офис находится в Мемфисе, штат Теннесси, США.