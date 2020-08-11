В Ленобласти на учениях подняли комплексы «Искандер-М»

С целью проверки боевой готовности в ходе учений в Ленинградской области подняли ракетные комплексы «Искандер-М». Учебные пуски должны пройти на полигоне под Лугой.

Пусков будет произведено несколько в разное время суток, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Всего в учениях принимают участие около 300 военнослужащих, задействовано 40 единиц техники. Военнослужащие будут оттачивать разведывательные навыки, отрабатывать различные тактики отражения нападения со стороны диверсантов и разведчиков.