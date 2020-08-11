Ленобласть и Петербург оказались в лидерах по росту сделок со складами

Эксперты ожидают, что до конца года объем сделок в регионах достигнет своих рекордных показателей за всю историю рынка. Всего было куплено и арендовано складских помещений общей площадью 400 тыс. кв. м. (без учета Москвы и области).

Этот показатель в восемь раз превышает данные за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, стабильно высокий процент сделок приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 18%, что является наибольшим показателем с 2015 года. Всего с 2017 года доля сделок во всех регионах выросла на 28%.