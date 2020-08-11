Для россиян смягчили правила въезда в Финляндию

Финские пограничники с понедельника, 10 августа, готовы пропускать в страну россиян, если их ждут партнеры.

Отмечается, что пограничная охрана не делает различий между гендерными отношениями партнеров, официальным или гражданским браком, более того, партнерами считаются люди, которые находятся в соответствующих отношений, но в основном проживают в разных странах, передает Yle.

Смягчение правил на въезд в Финляндию распространяется в том числе на постоянно проживающих в этой стране партнеров, являющихся гражданами ЕС или шенгенской зоны.

Доказать партнерство бывает довольно сложно, поэтому каждый случай будет проверяться индивидуально. Также потенциальным визитерам напоминают, что российская сторона действует по своим законам, которые могут не совпадать в финскими.