Коронавирус внес коррективы в работу надзорных органов Ленобласти

Отток граждан на время пандемии из Петербурга в садоводства Ленобласти привел к увеличению количества отходов в регионе и, как следствие, усилению надзора со стороны комитета государственного экологического надзора региона.

Последствия пандемии затронули буквально все отрасли нашей жизни, в том числе географию несанкционированных свалок. Увеличение количества граждан, проживающих в теплое время года на дачных участках, а также желание некоторых из них экономить на вывозе отходов, привели к тому, что объемы образованных СНТ отходов существенно увеличились. При этом ответственно подходящие к своей работе председатели садоводств своевременно скорректировали график вывоза ТКО, а менее ответственные не справились с вызовами времени, что привело к образованию несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба комитета.

Однако Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области в своей работе старается не только пресекать уже совершенные правонарушения, но и действует на опережение, не забывая о профилактических мероприятиях. Сотрудники Комитета ведут постоянный мониторинг садоводств, которые не заключили договора на вывоз отходов или не оборудовали, необходимую по генеральному плану СНТ, контейнерную площадку для накопления отходов.

В частности на прошедшей неделе в адрес шести садоводств, находящихся в садоводческом массиве «Заречное» Тосненского района были вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды и предложено организовать сбор и накопление твердых коммунальных отходов. В случае неисполнения требований садоводства будут привлечены к административной ответственности.

Штраф за указанное правонарушение для юридического лица составляет от 100 тыс. до 250 тысяч рублей, так что экономить на вывозе мусора дороже, чем соблюдать требования законодательства.