Александр Дрозденко рассказал о новых точках туристского притяжения Ленобласти

Сегодня, 11 августа, в эфире “Прямой линии гостеприимства” Александр Дрозденко рассказал об актуальных туристических направлениях в Ленобласти.

Он отметил, что на сегодняшний день востребованы нетрадиционные маршруты и активный туризм: походы на байдарках, скалолазание, велотуризм, горнолыжный спорт. Каждый год в регионе открываются новые экотропы.

«Еще одно «ноу-хау» – сельский туризм. Туристы приезжают в сельские районы пожить в деревенских домах, попробовать фермерские продукты», — отметил Александр Дрозденко.

Также в Ленобласти ежегодно проходят более 400 событий — исторические реконструкции, различные фестивали, этно-праздники, вело- и мотопробеги, регаты, зрелищные соревнования и многое другое.

Ранее мы сообщали, что в этом году Ленобласть посетили почти миллион туристов, в основном из Петербурга, Москвы и Московской области.