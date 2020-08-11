Эксперты советуют закупиться масками и перчатками перед второй волной коронавируса

Эксперт рассказал, как подготовиться ко второй возможной волне коронавируса, и какими товарами стоит закупиться уже сейчас.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что повторный всплеск коронавирусной инфекции может стать очень разрушительным и к нему нужно быть готовыми. “Невские Новости” поговорили с финансовым консультантом “Вашифинансы.рф” Натальей Колбасиной и узнали несколько советов, как подготовиться к возможной угрозе.

Эксперт отметила, что средства индивидуальной защиты необходимо купить заранее и в умеренном количестве, чтобы не переплачивать потом. Также она рекомендует ежемесячно проводить ревизию аптечки — это позволит заблаговременно запастись необходимыми медикаментами.

«Я рекомендую не только сейчас, но и в целом завести привычку проверять свои запасы на кухне и делать ревизию аптечки раз в месяц. Вы должны понимать, что есть», — отметила Наталья.

И уже сейчас необходимо подумать о финансовой подушке безопасности, если это не было сделано заранее. А спонтанные и необдуманные покупки лучше стоит отложить.