Эксперты советуют закупиться масками и перчатками перед второй волной коронавируса

Эксперт рассказал, как подготовиться ко второй возможной волне коронавируса, и какими товарами стоит закупиться уже сейчас.
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что повторный всплеск коронавирусной инфекции может стать очень разрушительным и к нему нужно быть готовыми. “Невские Новости” поговорили с финансовым консультантом “Вашифинансы.рф” Натальей Колбасиной и узнали несколько советов, как подготовиться к возможной угрозе.
Эксперт отметила, что средства индивидуальной защиты необходимо купить заранее и в умеренном количестве, чтобы не переплачивать потом. Также она рекомендует ежемесячно проводить ревизию аптечки — это позволит заблаговременно запастись необходимыми медикаментами.
И уже сейчас необходимо подумать о финансовой подушке безопасности, если это не было сделано заранее. А спонтанные и необдуманные покупки лучше стоит отложить.