142713 избирателей ждут на участках Выборгского района в единый день голосования

Председатель ТИК Выборгского района Ленобласти Александр Лысов напомнил, что 13 сентября жители района смогут также проголосовать за депутата ЗакС, который будет представлять район

Прием заявлений в ТИК будет проводиться: понедельник — пятница с 15.00 до 19.00, суббота — воскресенье с 10.00 до 14.00.

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Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года, досрочное голосование состоится 11 и 12 сентября. Подать заявление о выборе места голосования можно в любом отделении МФЦ, кроме бизнес-офисов, до 8 сентября 2020 года включительно. Для этого потребуется только паспорт. Также заявление можно подать на портале Госуслуг и в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий.

Как отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко, если ситуация с коронавирусом в регионе останется напряженной, то выборы, которые назначены на 13 сентября, пройдут в течение нескольких дней.

Ранее мы сообщали, что Александр Дрозденко уже подал документы для выдвижения кандидатом на должность главы региона. Помимо него документы также подали: Александр Калинин, выдвинутый политической партией «Социальной защиты», Александр Габитов, выдвинутый политической партией «Гражданская платформа», Андрей Лебедев, выдвинутый ЛДПР, Валерий Шинкаренко, выдвинутый партией «Родина».