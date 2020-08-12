«День детства» прошел в поселке Павлово

На территории Кировского района прошел детский фестиваль, посвященный Дню детства, 138-летию поселка Павлово и 93-летию региона.
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, член Молодежного парламента Ленобласти от Кировского района и организатор праздника Владимир Иванов поздравил участников с открытием мероприятия.
Депутат ЗакСобрания Ленобласти, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в регионе Людмила Тептина отметила, что за последние годы количество семей с детьми и многодетных семей в регионе значительно выросло. Это стало возможным в том числе благодаря эффективной государственной политике.
Начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями областного парламента Татьяна Толстова выразила благодарность Молодежному парламенту, Совету НКО, Консультативному совету предпринимателей, а также комитету по печати Ленинградской области.
Организаторы вручили ценные подарки будущим школьникам, а также победителям фотоконкурса «Крепкая семья», приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Программа фестиваля была насыщенной: на сцене выступали семейные и профессиональные творческие коллективы, мульт-герои (аниматоры) и клоуны развлекали детишек. Вокальная студия «Домисолька» порадовала зрителей своим творческим подарком.
Проект реализуется на средства гранта губернатора региона при поддержке Законодательного собрания и комитета по печати Ленинградской области.