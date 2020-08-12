«День детства» прошел в поселке Павлово

На территории Кировского района прошел детский фестиваль, посвященный Дню детства, 138-летию поселка Павлово и 93-летию региона.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, член Молодежного парламента Ленобласти от Кировского района и организатор праздника Владимир Иванов поздравил участников с открытием мероприятия.

Депутат ЗакСобрания Ленобласти, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в регионе Людмила Тептина отметила, что за последние годы количество семей с детьми и многодетных семей в регионе значительно выросло. Это стало возможным в том числе благодаря эффективной государственной политике.

«Сегодня в Ленинградской области мы стараемся сделать всё для поддержки каждой семьи, помочь успешному развитию и обучению юных жителей нашего региона, — сказала она. — Успешно реализуются программы, направленные на поддержку семьи, материнства и детства, огромное внимание уделяется решению социальных вопросов. В регионе действует материнский капитал, пособия, компенсации и субсидии, федеральные и региональные программы помощи семьям. Всё это закреплено в Социальном кодексе Ленинградской области».

Начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями областного парламента Татьяна Толстова выразила благодарность Молодежному парламенту, Совету НКО, Консультативному совету предпринимателей, а также комитету по печати Ленинградской области.

«Для наших советов организация и проведение подобных мероприятий — это огромный опыт, — отметила она. — Спасибо Комитету по печати Ленинградской области, что они воплощают в жизнь такие замечательные проекты».

Организаторы вручили ценные подарки будущим школьникам, а также победителям фотоконкурса «Крепкая семья», приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Программа фестиваля была насыщенной: на сцене выступали семейные и профессиональные творческие коллективы, мульт-герои (аниматоры) и клоуны развлекали детишек. Вокальная студия «Домисолька» порадовала зрителей своим творческим подарком.

Проект реализуется на средства гранта губернатора региона при поддержке Законодательного собрания и комитета по печати Ленинградской области.