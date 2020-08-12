Права 63 дольщиков ЖК «Моя крепость» в Шлиссельбурге будут восстановлены

Всего в доме 548 квартир, 63 договора долевого участия. Фонд принял решение выплатить компенсацию по рыночной стоимости квартир.

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении прав участников долевого строительства застройщика ООО «Шлиссельбург» — ЖК «Моя крепость». Банкротство в отношении которого было введено в феврале 2020.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым регионом России, в котором создан Фонд помощи дольщикам. Администрация Ленобласти своевременно и в полном объеме передала информацию о всех проблемных домах, которые можно завершить с помощью механизмов Фонда, а также свои пожелания. Ранее поправками в бюджет 2019 года на те же цели было выделено 800 млн рублей, затем добавили еще два млрд рублей.