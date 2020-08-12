Самозанятые Ленобласти могут получить кредит до 5 млн рублей по сниженной процентной ставке

Специально для самозанятых МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечит быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и для более активного привлечения самозанятых граждан к предпринимательству формируется система дополнительных стимулов и мер поддержки. Так с 1 июля 2020 года в регионе действует кредитная и гарантийная поддержки от АО «Корпорация МСП»: кредит с фиксированной ставкой от 7,75% годовых сроком до 3 лет до 500 тысяч рублей предоставляется без залога, до 5 млн – с минимальными требованиями к обеспечению

Заявки от самозанятых жителей Ленобласти рассматриваются в упрощенном режиме, если сумма кредита не превышает 500 тыс. рублей, то заявку рассмотрят в срок до 3 дней. При этом подать документы можно полностью онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС.

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