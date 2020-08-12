Озеро Донцо в Волосовском районе очистили от мусора

Генеральную уборку на озере Донцо провели после обращения местных жителей к Александру Дрозденко.

Озеро находится на территории природного памятника “Истоки реки Оредеж в урочище Донцо”, но, к сожалению, из-за наплыва отдыхающих «Мальдивы» погрязли в мусоре. Месяц назад дорожники даже пошли на крайние меры и ликвидировали нелегальные подъезды, чтобы отдыхающие не заезжали к озеру на своих авто.

После уборки на озере вновь стало чисто. Местные жители поблагодарили волонтеров и Александра Дрозденко за помощь в сохранении памятника природы.