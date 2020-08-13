На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 13 августа 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области:
Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией):
- км 12-179 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 68-74 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – покос травы в РП;
- км 136 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург):
- км 593-674 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 672 – ограничение скорости движения в направлении СПб. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 (Вологда – Тихвин):
- км 479-532 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Петербург – Выборг – граница с Финляндией):
- км 47-65 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – мойка проезжей части;
- Подъезд к Выборгу № 1 – ограничение скорости движения в об направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – заливка трещин а/б покрытия;
- км 157-159 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – заливка трещин а/б покрытия;
А-181 (Магистральная):
- км 0-13 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – установка СБО;
- км 44-95 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – скашивание травы механизированным способом.
А-121 «Сортавала» (Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 72-78 – ограничение скорости движения в оба направления (правая, левая полоса). Период – с 08:00 до 20:00. Причина – подметание проезжей части.
А-180 «Нарва» (Петербург – граница с Эстонией):
- км 43-44 – ограничение движения в сторону Кингисеппа. Период – с 08:00 до 17:00. Причина – ликвидация деформации покрытия (выборочно).
Р-23 (Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией):
- км 158-179 – ограничение движения в оба направления. Период – с 08:00 до 17:00. Причина – ликвидация деформации покрытия (выборочно).