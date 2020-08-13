На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 13 августа 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области:

Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией):

км 12-179 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 68-74 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – покос травы в РП;

км 136 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург):

км 593-674 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 672 – ограничение скорости движения в направлении СПб. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 (Вологда – Тихвин):

км 479-532 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Петербург – Выборг – граница с Финляндией):

км 47-65 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – мойка проезжей части;

Подъезд к Выборгу № 1 – ограничение скорости движения в об направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – заливка трещин а/б покрытия;

км 157-159 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – заливка трещин а/б покрытия;

А-181 (Магистральная):

км 0-13 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – установка СБО;

км 44-95 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – скашивание травы механизированным способом.

А-121 «Сортавала» (Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 72-78 – ограничение скорости движения в оба направления (правая, левая полоса). Период – с 08:00 до 20:00. Причина – подметание проезжей части.

А-180 «Нарва» (Петербург – граница с Эстонией):

км 43-44 – ограничение движения в сторону Кингисеппа. Период – с 08:00 до 17:00. Причина – ликвидация деформации покрытия (выборочно).

Р-23 (Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией):