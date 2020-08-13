Александр Дрозденко проинспектировал работу «Киришской КМБ»

Александр Дрозденко проинспектировал работу Киришской клинической межрайонной больницы во время рабочей поездки в Киришский район. В рамках акции «Ленинградское здоровье» в муниципалитете проводится выездная работа медиков.

Акция «Ленинградское здоровье» инициирована Александром Дрозденко. Ее цель – скорейшее восстановление медицины после COVID-19. Из-за эпидемиологической обстановки плановые медицинские услуги и поликлиники были недоступны.

Для максимально быстрого восстановления здоровья жителей Ленобласти в течение августа по региону будут действовать 67 передвижных медицинских комплексов. Это:

39 передвижных амбулаторий;

шесть передвижных поликлиник;

16 мобильных флюорографов;

шесть передвижных маммографы.

В 2019 году было приобретено 48 передвижных медицинских комплексов. Их общая стоимость – около 500 млн рублей. Их них 285 млн рублей – из бюджета Ленобласти. В сельской местности региона живут свыше 650 тысяч человек – это 35,6% от общей численности. Их медобслуживание осуществляют 121 врачебная амбулатория и 199 фельдшерско-акушерских пунктов.