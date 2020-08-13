Дрозденко проинспектировал ремонт Киришского Дворца детского творчества им. Маклаковой  

В ходе рабочей поездки в Киришский район Александр Дрозденко посетил Киришский Дворец детского творчества имени Л. Н. Маклаковой. В учреждении обучаются 4400 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Здание дворца построено в 1984 году. Сейчас оно находится на заключительном этапе капитального ремонта. Планируется, что ремонтные работы будут завершены к началу учебного года. Для учреждения это 15 сентября 2020 года.
Различные ремонтные работы над зданием ведутся с 2017 года. За это время отремонтировали кровлю и внутреннюю дождевую канализацию на сумму более 21 млн рублей. Капитальный ремонта начат в 2018 году и включает в себя замену инженерной сети, дверей, окон, напольного покрытия, обновление всех комнат и фасада, установку систем видеонаблюдения и сигнализации. Благоустроена окружающая территория. Общая стоимость проекта – 218,4 млн рублей.
Также в 2019 году областной бюджет направил 15 млн рублей на приобретение нового оборудования для концертного зала. А в 2020 году – еще 25 млн рублей на компьютеры, учебное оборудование, спортинвентарь и музыкальные инструменты.