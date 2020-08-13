Дрозденко проинспектировал ремонт Киришского Дворца детского творчества им. Маклаковой  

В ходе рабочей поездки в Киришский район Александр Дрозденко посетил Киришский Дворец детского творчества имени Л. Н. Маклаковой. В учреждении обучаются 4400 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

«Киришский Дворец творчества – прекрасный пример эффективного использования бюджетных средств. В эти стены приятно заходить и взрослым, и детям, здесь комфортно заниматься творчеством. Это и есть, в моем понимании, инвестиции в человека: создавать все условия для развития творческого начала в детях, поддерживать и создавать почву для развития личности», — прокомментировал глава региона.

Здание дворца построено в 1984 году. Сейчас оно находится на заключительном этапе капитального ремонта. Планируется, что ремонтные работы будут завершены к началу учебного года. Для учреждения это 15 сентября 2020 года.

Различные ремонтные работы над зданием ведутся с 2017 года. За это время отремонтировали кровлю и внутреннюю дождевую канализацию на сумму более 21 млн рублей. Капитальный ремонта начат в 2018 году и включает в себя замену инженерной сети, дверей, окон, напольного покрытия, обновление всех комнат и фасада, установку систем видеонаблюдения и сигнализации. Благоустроена окружающая территория. Общая стоимость проекта – 218,4 млн рублей.

Также в 2019 году областной бюджет направил 15 млн рублей на приобретение нового оборудования для концертного зала. А в 2020 году – еще 25 млн рублей на компьютеры, учебное оборудование, спортинвентарь и музыкальные инструменты.