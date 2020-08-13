Беременным и родившим женщинам напомнят правила ПДД в Гатчине

Тренинги по дорожной безопасности в рамках проекта «Детство без опасности» пройдут на базе Перинатального центра в Гатчине

Как сообщила главный врач областной клинической больницы Татьяна Тюрина, в центр уже завезено обучающее оборудование, а его сотрудники прошли необходимое обучение и готовы к проведению тренингов.

«В Центре с начала года появилось на свет более 1,5 тысяч детей, в том числе три тройни и больше 20 двоен. Чем больше рождается детей, тем радостнее нам работать. А все новорожденные – наши потенциальные пассажиры», — прокомментировала Татьяна Тюрина.

Основной упор на занятиях будет сделан на необходимость использования автокресел для детей в машинах. Ведь по статистике областного ГИБДД в 171 ДТП на территории Ленобласти в 2020 году погибли 12 детей и 199 получили травмы. Из них более чем в 55% случаев дети получали травмы, будучи пассажирами транспортных средств.