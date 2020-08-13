В Финляндии пройдет первый чемпионат мира по обниманию деревьев

Принять участие в чемпионате мира по обниманию деревьев можно и дистанционно.

Чемпионат пройдет в Лапландии, на горнолыжном курорте Леви. Участники будут соревноваться в скорости, самоотдаче и искренности. На первом этапе они должны обнять как можно больше деревьев за восемь минут, при этом продолжительность каждого объятия должна составлять не менее 5 секунд. Затем будут оценивать, насколько искренне конкурсант обнимает дерево и насколько они это делают креативно.

Чтобы принять участие в соревнованиях дистанционно, нужно выложить свою фотографию с деревом с хештегами #TreeHugging2020 и #HaliPuu. Заявки принимаются до 29 августа.