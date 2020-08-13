Лесозаготовителя из Ленобласти оштрафовали на 75 тысяч рублей

Лесозаготовитель пренебрег требованиями пожарной безопасности, за что заплатит 75 тысяч рублей штрафа.

Сотрудники ООО «Крона» неверно хранили остатки древесины после работ по вырубке деревьев. Специалисты комитета государственного экологического надзора Ленобласти во время проверки нашли ряд серьезных нарушений: укладка порубочных остатков в валы осуществлялась на расстоянии менее 10 метров от начала леса, а кучи располагаются в 1,5-3 м от леса. Порубленная древесина не укатана, ширина куч – более 3 м.

Халатность и пренебрежение требованиям привело компанию ООО “Крона” к административному штрафу на сумму 75 тысяч рублей и последующему судебному разбирательству, которое дважды закончилось поражением юрлица, сначала в Лодейнопольском городском суде, а после и в Ленинградском областном суде.