Дрозденко осмотрел новый центр цифрового образования детей «IT-cube» в Киришах

В ходе рабочей поездки в Киришский район Александр Дрозденко осмотрел центр цифрового образования детей «IT-cube».

Центр организован в соответствии с федеральной программой «Цифровая образовательная среда» и в рамках нацпроекта «Образование». Его студенты получат актуальные и востребованные знания и навыки в сфере IT:

программирование на Python;

мобильная разработка;

разработка VR/AR-приложений;

системное администрирование;

работе с большими данными;

программирование роботов.

Уже с сентября 2020 года «IT-cube» будет в год обучать более 1500 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Общая стоимость проекта – более 41,6 млн рублей. На закупку цифрового оборудования из бюджета предоставлено 13,2 млн рублей. В здании был проведен ремонт на 25,5 млн рублей. Еще на 2,9 млн рублей была закуплена мебель.