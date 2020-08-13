Трудовые бригады продолжают свою работу в Ленобласти

В Ленобласти продолжается работа летних трудовых бригад, в которых задействованы подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

Так, в Кингисеппском, Кировский, Тихвинском районах подростки продолжают занимаются благоустройством городских территорий, участвовать в спортивных и досуговых мероприятиях. Школьники работают по четыре часа в день, им выплачивается зарплата: более 12 тыс. рублей.

Сообщается, что в Ивангород и Лодейном Поле трудовые бригады завершили свою работу. Там были задействованы 90 подростков.