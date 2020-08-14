Фото: рецидивист, скрывавший общение с террористкой из Сирии, задержан в Петербурге

Утром 14 августа в Санкт-Петербурге задержан ранее судимый Шамиль Гаджиев. Возбуждено уголовное дело по статье «Несообщение о преступлении».

По данным следствия, более 10 лет назад Гаджиев познакомился с Русиной Мухамбетовой. В 2014 году женщина присоединилась к террористам в Сирии. Гаджиев знал, где она находится, и переписывался с ней в мессенджере.

В отношении Мухамбетовой возбуждено уголовное дело за «участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства». Гаджиеву вменяется, что он скрывал ее местоположение.

Фото: 78.ru