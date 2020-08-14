На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 14 августа 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области:

Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией):

км 12-179 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 15-28 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 17:00. Причина – покос травы в РП;

км 128 – ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург):

км 593-674 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 1 (г. Тосно) – ограничение скорости движения в направлении г. Санкт- Петербурга. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 (Вологда – Тихвин):

км 479-532 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Петербург – Выборг – граница с Финляндией):

км 47-65 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – мойка проезжей части;

км 142-143 (ТрР) – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 00:00 до 24:00. Причина – ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-13 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – установка СБО;

км 44-95 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – скашивание травы механизированным способом.

А-121 «Сортавала» (Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):