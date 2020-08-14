На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 14 августа 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области:
Р-21 «Кола» (Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией):
- км 12-179 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 15-28 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 17:00. Причина – покос травы в РП;
- км 128 – ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург):
- км 593-674 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 1 (г. Тосно) – ограничение скорости движения в направлении г. Санкт- Петербурга. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт обочин.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 (Вологда – Тихвин):
- км 479-532 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 19:00. Причина – ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Петербург – Выборг – граница с Финляндией):
- км 47-65 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – мойка проезжей части;
- км 142-143 (ТрР) – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 00:00 до 24:00. Причина – ликвидация деформации а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-13 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – установка СБО;
- км 44-95 – ограничение скорости движения в оба направления. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – скашивание травы механизированным способом.
А-121 «Сортавала» (Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 4-5 – ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска. Период – с 08:00 до 20:00. Причина – ремонт СБО.