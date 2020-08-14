Вандал брызнул краской в лицо волонтеру в Выборгском районе

Вчера, 13 августа, волонтер МИР «Куутерселькя 1944» занимался благоустройством мемориала и в какой-то момент услышал странные звуки из блиндажа, вскоре через полуоткрытую дверь заметил свет фонарика.

В блиндаже был обнаружен мужчина, которому на вид 30-35 лет, у него в руках был баллончик с желтой краской. Вероятно, он готовился что-то нарисовать на стенах исторического объекта, сообщается в группе «Из Kuuterselka в Лебяжье» во «ВКонтакте».

Волонтер попытался узнать, что происходит, однако неизвестный в ответ начал материться, после чего брызнул краской из баллончика в лицо волонтеру и нанес несколько ударов. Агрессор скрылся на ВАЗ красного цвета в сторону станции «Горьковское».