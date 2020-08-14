На реконструкции вокзала в Токсово пытались поставить крест

Здание железнодорожного вокзала, построенное в 1916-1917 годах на станции Токсово по проекту финского архитектора Урхо Пяллия, решили реконструировать с сохранением исторического облика.

Застройщиком готово было выступить ОАО «Российские железные дороги». Однако возникла проблема и началось все с депутата петербургского парламента Бориса Вишневского — он заявил, что спасение векового «финского вокзала» требует немедленного вмешательства, сообщает Online47.

Депутат беспочвенно заподозрил потенциальную опасность застройки близ ценного объекта, поэтому написал Александру Дрозденко и руководству РЖД письмо с требованием включить вокзал в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

«Работы будут выполнены при условии максимального сохранения внешнего вида, соответствующего проекту 1917 года в части габаритов здания, внутренних конструктивных элементов и декоративных элементов отделки фасадов», – сообщили в филиале Главгосэкспертизы России.

Объект вычеркнут из программы реконструкции РЖД, местные жители были шокированы — они выступают за реконструкцию, напоминая о том, что 12 лет назад вокзал пережил пожар и после этого здание уже мало напоминает о творении Урхо Пяллия. Год назад на странице «Республика Токсово» во «ВКонтакте» появились отзывы на проект реконструкции, предложенный РЖД.

У РЖД остается шанс при реконструкции сохранить исторический облик вокзала, в компании уверены, что реализация проекта поможет создать необходимый комфорт для пассажиров, в том числе и с ограниченными возможностями. Это произойдет в случае возвращения в программу реконструкции.