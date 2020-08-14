Прокуратура проверила детские лагеря в Ленобласти и выявила более 70 нарушений

Прокуратура Ленобласти проверила детские лагеря и выявила более 70 косвенных и явных нарушений. В суд направлены 6 исков.



В числе нарушений: медицинская деятельность без лицензии, отсутствие необходимых лекарств и изделий, к работе допускались педагоги без медосмотра или соответствующего образования. Также зафиксирован случай, когда работника перед трудоустройством не попросили принести справку об отсутствии судимости и наличии психиатрического освидетельствования, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Прокуратура также выявила нарушения в условиях, созданных в детских лагерях. Так, выявлены случаи, когда не работали пожарные сигнализации, отсутствовали исправные огнетушители, системы оповещения, камеры наблюдения и многое другое. Выявлены нарушения санитарных норм и правил, условия хранения продуктов. Некоторые лагери не были обеспечены качественной питьевой водой.

Прокуратура вынесла 26 представлений, объявила 19 предостережений, вынесла 21 постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях, в суд направлены 6 исков.

Ранее Роспотребнадзор временно запретил детям уезжать в лагеря других регионов. Исключение сделано для детей, которые проживают в Арктической зоне. А дети из Москвы, Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения.