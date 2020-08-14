Учитывая опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, вопрос встал особенно остро

По поручению губернатора Зампредседателя правительства 47 региона Михаил Ильин изучает современные российские и иностранные технологии переработки разных видов отходов, консультируется с экологами и научными деятелями. Сегодня он посетил комплекс централизованного обезвреживания медицинских отходов «Центр -100», открытый на территории машиностроительного завода «Арсенал» в 2018 году.

«Губернатор поставил перед нами конкретную задачу — изучить и рассмотреть все существующие технологии мусоропереработки. Для заводов, которые мы намерены построить на территории Ленобласти, будут выбраны самые экологичные и современные решения. Речь идет о переработке ТКО и других видах отходов», — отметил Михаил Ильин.

Михаил Ильин ознакомился с технологией обработки отходов насыщенным водяным паром, которая применяется на заводе для обработки медицинских отходов: перчатки, маски, шприцы обрабатывают при температуре 134 градусов. После чего их можно безопасно утилизировать на обычных полигонах.