Легковушка съехала в кювет в Тихвинском районе, есть пострадавшие

Сегодня днем, 14 августа, на 450 км трассы «Вологда — Новая Ладога» в Тихвинском районе произошла авария. Единственным участником стал автомобиль Renault Sandero.

По предварительным данным, легковушкой управлял мужчина 1979 года рождения — он потерял управление и съехал в левый по ходу движение кювет, после чего его автомобиль наехал на дорожный знак.

В результате ДТП травмы средней и легкой степени тяжести получили: водитель, двое пассажиров — мужчина и женщина, а также двое детей в возрасте 7 месяцев и 3-х лет, передает «Дорожный инспектор».