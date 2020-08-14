Диетолог рассказала, кому нельзя есть мед

По словам врача-диетолога и эксперта Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарьи Русаковой, в меде много углеводов, а по биохимическому индексу он равен сахару.

«Мы стараемся в современном мире ограничивать добавление сахара в свой рацион. Поэтому его нужно употреблять очень осторожно», — пояснила она.

По словам диетолога, одну-две ложки меда можно съесть в первой половине дня, чтобы успеть потратить полученные углеводы. Врач предостерегла диабетиков от употребления меда — им он категорически противопоказан из-за риска скачков уровня глюкозы в крови.

Русакова посоветовала покупать мед в магазинах, так как там он сертифицирован и проверен на наличие вредных веществ. Она рекомендует сочетать мед с творогом, сырниками и запеканками, поскольку так можно нейтрализовать углеводы и не нарушить выработку инсулина.