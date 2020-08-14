Доходы Путина за год выросли более чем на миллион рублей

Опубликованы доходы первых лиц государства в 2019 году. Согласно декларации, Владимир Путин в 2019 году заработал 9 726 595 рублей.

При этом за 2018 год его доход составил почти 8,65 млн рублей. Путин владеет квартирой площадью 77 квадратных метров и гаражом, а также двумя автомобилями ГАЗ-М21, «Нивой» и прицепом «Скиф». В его пользовании — квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Объекты находятся на территории России.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заработал в 2019 году 18,2 миллиона рублей, в 2018 — 18,9 миллиона. В собственности у него нет недвижимости и нет собственного автомобиля, но в тоже время в его в пользовании участок 5,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 861 кв. м и 141-метровая квартира.