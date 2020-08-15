Фото: в Кингисеппском прошел фестиваль «День детства»

В поселке Кингисеппский накануне состоялся традиционный фестиваль «День детства». Участников порадовали мастер-классы с ремесленниками.

Гостями мероприятия были дети и их родители, многодетные семьи, депутат ЗакСа Ленобласти Дмитрий Ворновских, глава районной администрация Юрий Запалатский, председатель молодежного парламента Галина Никифорова и член совета НКО Евгений Войтов.

Для всех организовали чаепитие, а отдельно для детей провели квест. Малышам раздали мороженное и сладкие призы. Состоялось награждение семей в фотоконкурсе «Крепкая семья».