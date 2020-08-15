Школьник расстрелял кассира из пневматики после отказа продать энергетик в Шлиссельбурге

В четверг, 13 августа, в полицию обратился 34-летний сотрудник магазина на улице Кирова в Шлиссельбурге. Он пожаловался на юного покупателя.

По словам потерпевшего, ребенок несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета после того, как кассир отказался продавать энергетический напиток. Медики оказали пострадавшему первую помощь, позже он лечился амбулаторно.

Подозреваемым оказался 14-летний ученик восьмого класса одной из местных школ. Он сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. Он обязан явиться по требованию следователя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.