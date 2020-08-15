В Совфеде хотят признать расчленение мертвых особо жестоким преступлением

Сегодня расчленение трупа с целью сокрытия преступления не классифицируется российским законодательством как преступление, совершенное с особой жестокостью.

При этом за расчленение уже умершего человека достаточно сложно привлечь кого-либо к ответственности, поскольку отсутствует соответствующая статья в УК РФ. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Мархаев считает, что такая норма необходима, передают «Невские новости».

Инициатива связана с участившимися случаями расчленения. Так, 13 августа в одной из московских квартир на Ореховом Бульваре нашли тело женщины, расфасованное по пакетам. В Петербурге за полгода случилось минимум три похожих преступления, последним стал случай с обнаруженными 30 июля в квартире на Невском проспекте останками рэпера Энди Картрайта — супруга призналась, что распилила его на части.

Сама защитница супруги Картрайта Ирина Скурту объяснила, что расчленение можно считать преступлением при совершении надругательства над телами умерших в местах захоронения. В других же случаях — наказать такого человека с точки зрения кодекса в нашей стране нельзя. Для статьи 244 «Надругательство над телами умерших» необходимо установить умысел именно на надругательство. Доказать состав преступления здесь достаточно сложно.

Адвокат Сергей Волков сообщил, что расчленения, как правило, не квалифицируются отдельно. За особую жестокость их могут принять только если дробление тело было при жизни.

В органах следствия считают, что сегодня нет необходимости в отдельной квалификации расчленения, поскольку причинение вреда потерпевшему после смерти невозможно. Однако Мархаев считает, что расчленение трупа имеет смысл отнести к обстоятельствам, отягчающим преступление.