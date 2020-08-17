Движение «АУЕ» признали экстремистским и запретили в России

Верховный суд признал движение “АУЕ” ( “арестантский уклад един” или “арестантское уголовное единство”) экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

В судебном заседании установлено, что “АУЕ” (организация запрещенная в России) является “хорошо структурированной и управляемой организацией” – молодежным движением экстремистской направленности. Ее участники причастны в том числе к организации массовых беспорядков и экстремистским правонарушениям.

С 17 августа любая деятельность организации на территории России считается незаконной, причастность к ней теперь будет трактоваться как экстремизм и караться в соответствии с Уголовным кодексом.