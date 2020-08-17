Достройка ЖК «Галактика» и масштабные благоустройства: главное в Ленобласти за 17 августа

В Ленинградской области проходят массовые благоустройства и реновация больницы в Лодейнопольском районе. Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Лодейное Поле благоустраивают на 32,2 млн рублей

Первый проект — территория в районе памятника «300 лет городу Лодейное Поле». Второй проект — благоустройство двора на проспекте Ленина, д. 98. Окончание работ запланировано на сентябрь 2020 года.

Лодейнопольскую больницу ждут преобразования на 72 млн рублей в 2021 году

В рамках реновации в больнице планируется провести ремонт стационара круглосуточного пребывания с заменой коммуникационных сетей. В ходе рабочей поездки в Лодейное Поле Александр Дрозденко высоко оценил текущую оснащенность больницы. Поставлена задача по финансированию реновации медучреждения.

На предприятиях Ленобласти организуют общественные работы за счет бюджетной субсидии

Работодатели Ленобласти смогут сохранить занятость своих сотрудников, привлечь временный персонал, организовать общественные работы и получить за это компенсацию из бюджета. Получить субсидию могут только работодатели региона, не имеющие задолженности по налогам и сборам. Подать заявку на предоставление субсидий можно в любой филиал Центра занятости населения.

В Ленобласти разработают программу комплексного развития транспортной инфраструктуры

Программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» определит приоритеты формирования дорожной сети и системы общественного транспорта на ближайшие 15 лет. Наблюдать за процессом создания программы может каждый: для этого запущен сайт, где постоянно обновляется информация о ходе выполнения работ.

Школу и сад в Шамокше в 2020 году отремонтируют на 26 млн рублей

До сентября в здании будет закончен ремонт фасада и помещений на первом этаже. В части помещений центра в 2019 году уже выполнен косметический ремонт спортивного зала на сумму два миллиона рублей.

Инвестор достроит ЖК «Галактику» в Новодевяткино без трат из бюджета Ленобласти

ГК ПИК приступил к строительно-монтажным работам в доме ЖК «Галактика» в Новодевяткино. Ввод дома намечен на конец лета следующего года.