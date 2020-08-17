Лодейнопольскую больницу ждут преобразования на 72 млн рублей в 2021 году

В рамках реновации в больнице планируется провести ремонт стационара круглосуточного пребывания с заменой коммуникационных сетей.
В ходе рабочей поездки в Лодейное Поле губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил больницу, где высоко оценил текущую оснащённость больницы — в частности, оборудование для диагностики в приемном покое, но также поставил задачу по финансированию реновации медучреждения.
Отметим, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 47 регион поступили: семь новых мобильных медицинских комплексов, четыре ангиографа, 18 УЗИ-аппаратов. Ранее мы сообщали, что в Кудрово и Мурино появятся новые поликлиники. Также в 2019 году оснащаются рентгенографическими установками медицинские учреждения в Гатчине, Ломоносове и Выборге. Новый многофункциональный цифровой рентгеновский аппарат уже поступил в поселок Первомайское.